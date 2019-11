Paris Masters: Στους "4" ο Ντιμιτρόφ (vids)

Ο Βούλγαρος Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ πήρε το 1ο εισιτήριο για τα ημιτελικά στο Paris Masters.

Μετά από έναν δύσκολο αγώνα κέρδισε με 6-2, 7-5 τον Κριστιάν Γκαρίν στα προημιτελικά και θα περιμένει τον αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Τσιτσιπά για να μάθει τον αντίπαλο του.

Ο Ντιμιτρόφ πήρε εύκολα το 1ο σετ αλλά στο 2ο ο Χιλιανός έφτασε κοντά στην ισοφάριση αλλά δεν τα κατάφερε...

Μετά από αυτή τη νίκη ο Βούλγαρος επιστρέφει την Δευτέρα στο top-20.

Back with a BANG! @GrigorDimitrov defeats Garin 6-2 7-5 to reach the #RolexParisMasters semi-finals and will return to the Top 20 on Monday. pic.twitter.com/8LuJhKqUsA

— Tennis TV (@TennisTV) 1 Νοεμβρίου 2019