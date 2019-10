Paris Masters: Ο Μονφίς έκλεισε την οχτάδα! (vids)

Ο Γκαέλ Μονφίς ήταν ο τελευταίος χρονικά παίκτης που προκρίθηκε στους "8" του Paris Masters.

Μετά από έναν σπουδαίο αγώνα κέρδισε με ανατροπή με 4-6, 6-4, 6-1 τον Ρουμάνο Άλμποτ και θα παίξει την Παρασκευή (20:30, Cosmote Sport 6) με τον Σαποβάλοφ για μια θέση στα ημιτελικά.

Είναι ο δεύτερος Γάλλος της προημιτελικής φάσης μετά από τον Τζο Τσονγκά και από τη Δευτέρα 4/11 θα είναι μετά από σχεδόν τρία χρόνια ξανά στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της Παρασκευής (Cosmote Sport 6)Q

15:00 Γκαρίν-Ντιμιτρόφ

17:00 Τζόκοβιτς-Τσιτσιπάς

20:30 Μονφίνς-Σαποβάλοφ

22:00 Ναδάλ-Τσονγκά

A 10th quarter-final of 2019 for @Gael_Monfils!

The Frenchman d. Albot 4-6 6-4 6-1 to set up a clash with Shapovalov.#RolexParisMasters pic.twitter.com/rcKASQvQHb

— Tennis TV (@TennisTV) October 31, 2019