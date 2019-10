WTA Finals: Στα ημιτελικά Μπέντσιτς και Μπάρτι (vids)

Η Άσλεϊ Μπάρτι και η Μπελίντα Μπέντσιτς κατέλαβαν τις 2 πρώτες θέσεις στον όμιλο τους και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του WTA Finals που διεξάγεται στο Σενζέν της Κίνας.

Η Αυστραλή, που είναι και στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, την Πέμπτη κέρδισε με 6-4, 6-2 την Πέτρα Κβίτοβα και έφτασε στις 2 νίκες.

Με 2 νίκες προκρίθηκε και η Ελβετή που κέρδισε (7-5, 1-0 εγκατάλειψη) την Μπέρτενς.

Στα ημιτελικά του Σαββάτου η Μπέντσιτς θα παίξει με την νικήτρια του 2018 Ελίνα Σβιτολίνα και η Μπάρτι με την νικήτρια του αγώνα της Παρασκευής ανάμεσα στην Χάλεπ και την Πλίσκοβα.

