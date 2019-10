Τον Νόβακ Τζόκοβιτς θ' αντιμετωπίσει την Παρασκευή (Cosmote Sport 6) ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον προημιτελικό του Paris Masters.

Ο Σέρβος κέρδισε με 7-6 (7), 6-1 τον Κάιλ Έντμουντ στον 3ο γύρο και έκλεισε ραντεβού με τον Έλληνα.

Αυτή θα είναι η 4η τους "συνάντηση" στο Tour και η 3η στο 2019.

O Τσιτσιπάς κέρδισε τον Τζόκοβιτς τον Αύγουστο του 2018 στον Καναδά και στο Rogers Cup.

Στη συνέχεια μέσα στο 2019 ο Τζόκοβιτς κέρδισε με 2-0 σετ στον τελικό του Masters της Μαδρίτης αλλά ο Έλληνας επικράτησε με 2-1 σετ στη Σανγκάη πριν από λίγες ημέρες.

A 10th #RolexParisMasters QF awaits @DjokerNole!

The four-time champion d. Edmund 7-6(7) 6-1 and will meet Tsitsipas in the last eight. pic.twitter.com/OD1S7uSJUG

— Tennis TV (@TennisTV) 31 Οκτωβρίου 2019