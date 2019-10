Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Paris Masters ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με 7-6 (3), 6-3 τον Αμερικανό Τέιλορ Φριτζ και προκρίθηκε στους "16" εκεί όπου θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Μπαουτίστα Αγκούτ με τον Ντε Μινόρ.

Ο Στέφανος δεν ξεκίνησε καλά στον αγώνα αλλά παίζοντας με ποιότητα έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον 3ο γύρο στο Παρίσι.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Φριτζ προηγήθηκε με 2-1 και 4-3 αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 4-4 και 5-5.

Ο Αμερικανός κέρδισε το 11ο γκέιμ (6-5) όμως ο Έλληνας ισοφάρισε σε 6-6 και οδήγησε το σετ στο τάι μπρέικ.

Εκεί δεν έχει αντίπαλο! Θα προηγηθεί με 6-1 και θα κερδίσει με 7-3 αποκτώντας προβάδισμα 1-0 στα σετ.

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και με μπρέικ με 3-1.

Ο Αμερικανός θα μειώσει σε 4-2 και 5-3 αλλά ο Έλληνας θα "καθαρίσει" το σετ και την πρόκριση στο 9ο γκέιμ.

The Greek gets it done @StefTsitsipas advances to the #RolexParisMasters 3R after beating Fritz 7-6(3) 6-3. pic.twitter.com/GhRpfLhFqB

— Tennis TV (@TennisTV) October 30, 2019