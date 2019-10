WTA Finals: Προέλαση στα ημιτελικά για την Σβιτολίνα (vids)

Τον τίτλο που κέρδισε το 2018 θέλει να υπερασπιστεί φέτος στο WTA Finals στο Σενζέν της Κίνας, η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή τενίστρια μετά από τη νίκη της επί της Καρολίνα Πλίσκοβα στην πρεμιέρα του ομίλου της κέρδισε την Τετάρτη και την Σιμόνα Χάλεπ!

Σ' ένα σπουδαίο παιχνίδι επικράτησε με 7-5, 6-3 της νικήτριας του Wimbledon και είναι στην κορυφή του ομίλου της!

Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Καρολίνα Πλίσκοβα πήρε τη νίκη απέναντι στην Μπιάνκα Αντρεέσκου. Η Καναδή έχασε με 6-3 το 1ο σετ αλλά αποσύρθηκε και έτσι ο αγώνας κατοχυρώθηκε στην Τσέχα.

@ElinaSvitolina defeats Halep in two dramatic sets, 7-5, 6-3, at the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/aj5zCa596g

— WTA (@WTA) October 30, 2019