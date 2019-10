Paris Masters: Επίδειξη δύναμης από τον Ζβέρεφ (vid)

Δια περιπάτου... ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ εξασφάλισε το εισιτήριο για τους "16" του Paris Masters.

Ο Γερμανός (Νο6) κέρδισε με 6-1, 6-3 τον Φερνάντο Βερντάσκο στον 2ο γύρο και εν συνεχεία θ' αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα του Σαποβάλοφ με τον Φονίνι.

Στο 1ο σετ θα φτάσει με μπρέικ στο 3-1 και με νέο μπρέικ στο 5-1 για να επικρατήσει με 6-1. Στο 2ο αρχίζει με μπρέικ (1-0) και με 3-1.

Ο Ισπανός μειώνει σε 3-2 και 4-3 αλλά ο Ζβέρεφ με μπρέικ πάρει το 2ο σετ (6-3) και το παιχνίδι.

Lightning fast from @AlexZverev!

The German d. Verdasco 6-1 6-3 in just 56 minutes to move on to R3.#RolexParisMasters pic.twitter.com/4TcomDzt9z

— Tennis TV (@TennisTV) October 29, 2019