Βούρκωσε ο Φέντερερ στην απονομή στη Βασιλεία (vid)

Έχει κερδίσει 103 τίτλους στην τεράστια καριέρα τους, εκ των οποίων οι 20 είναι σε Grand Slam.

Εδώ και δεκαετίες χαρίζει μοναδικές στιγμές στους φίλους του τένις ανά τον κόσμο αλλά η αλήθεια είναι όπως όταν παίζει στην ιδιαίτερη πατρίδα του νιώθει διαφορετικά.

Από εκεί ξεκίνησε ως ball boy, έχασε τον πρώτο του αγώνα από τον Αντρέ Αγκάσι, και έφτασε το 2019 να έχει κερδίσει 10 φορές τον τίτλο.

Ο Ρότζερ Φέντερερ στα 38 του χρόνια συνεχίζει να κερδίζει τίτλους αλλά όταν το πετυχαίνει στην πόλη που μεγάλωσε δακρύζει...

Αυτό έκανε και φέτος κατά την διάρκεια της απονομής όταν ευχαριστούσε τον κόσμο για την υποστήριξη. Όταν μιλούσε για τα όνειρα του στα 38 του χρόνια!

Τεράστιος Ρότζερ Φέντερερ.

We have no words...

Neither does @rogerfederer #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/oq7Mhww9An

— Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2019