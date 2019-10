Τίτλος στο... σπίτι του για τον Τιμ (vids)

Τον 16ο τίτλο της καριέρας του και τον 1ο στη Βιέννη κέρδισε ο Αυστριακός Ντομινίκ Τιμ.

Πριν ταξιδέψει στο Παρίσι για το τελευταίο Masters της χρονιάς που αρχίζει την Δευτέρα έπαιξε στον τελικό του όπεν της Βιέννης όπου επικράτησε με 3-6,6-4, 6-3 του Ντιέγκο Σβάρτσμαν.

Είναι ο 5ος τίτλος του μέσα στο 2019 με σπουδαιότερο αυτόν του Masters στο Indian Wells.

Παράλληλα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που φτάνει 5 τίτλους σε μια σεζόν αφού το 2016 είχε σταματήσει τους 4.

Home Thiem!

The moment @ThiemDomi claimed his first #ErsteBankOpen title in Vienna. pic.twitter.com/BqrUbC7cBr

— Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2019