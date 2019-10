Στην ίδια πλευρά του ταμπλό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον κακό του δαίμονα Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Masters στο Παρίσι το οποίο αρχίζει την Δευτέρα 28/10.

Ο Έλληνας τενίστας ως μέλος του top-10 θα παίξει απευθείας στον 2ο γύρο και εκεί θα "συναντήσει" τον νικητή του αγώνα του Φριτζ με τον Τιαφό!

Στον 3ο γύρο βάσει της κατάταξης ίσως παίξει με τον Μπαουτίστα Αγκούτ και στον προημιτελικό με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Στον ημιτελικό ο Τζόκοβιτς ή ο αντίπαλος του θα βρει τον νικητή του προημιτελικού του Μεντβέντεφ με τον Τιμ.

Στους προημιτελικούς στο άλλο μέρος του ταμπλό μπορεί να παίξουν ο Φέντερερ με τον Ζβέρεφ και ο Ναδάλ με τον Κατσάνοφ.

Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε τελικό ανάμεσα στον Ναδάλ και τον Τζόκοβιτς στο Παρίσι!

Αυτό είναι το 9ο και τελευταίο Masters της χρονιάς με τον περσινό νικητή Νόβακ Τζόκοβιτς να υπερασπίζεται τον τίτλο του ενώ ο Ναδάλ θέλει να κάνει το μεγάλο βήμα για να είναι στην κορυφή στο φινάλε της χρονιάς.

Ο Τσιτσιπάς από την άλλη έχει ζόρικη κλήρωση αλλά δείχνει σε καλή κατάσταση και είναι στα μέτρα του να φτάσει έως τον προημιτελικό και να "συναντήσει" τον Σέρβο.

Θυμίζουμε πως και στο 8ο Masters αυτό στη Σανγκάη ο Τσιτσιπάς είχε παίξει με τον Τζόκοβιτς στα προημιτελικά και τον είχε κερδίσει αλλά εν συνεχεία έχασε από τον Μεντβέντεφ.

Le tableau du #RolexParisMasters 2019 Here is the draw! pic.twitter.com/qS0rveuTKp

— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 25, 2019