Αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στη Βασιλεία ο Ζβέρεφ (vids)

Με μια μεγάλη έκπληξη άνοιξε η 2η ημέρα στο τουρνουά της Βασιλείας.

Ο φιναλίστ του Masters της Σανγκάης Αλεξάντερ Ζβέρεφ ηττήθηκε με 7-6 (7), 6-4 από τον Τέιλορ Φριτζ και αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο.

Στον επόμενο γύρο ο Αμερικανός θα παίξει με τον Ντε Μινόρ.

Αντίθετα με τον Ζβέρεφ συνεχίζει ο Φάμπιο Φονίνι. Ο Ιταλός κέρδισε με 6-2, 6-4 τον Ποπίριν και διατηρεί ακόμη ελπίδες για πρόκριση στο ATP Finals.

Έναν πολύ καλό αγώνα έκανε ο Fabio Fognini, που επιβλήθηκε του Alexei Popyrin με 6-2, 6-4 και διατήρησε "ζωντανές" τις ελπίδες του για να προκριθεί στο ATP Finals.

Third time lucky @Taylor_Fritz97 records a big first win over Zverev in their third meeting, triumphing 7-6 6-4 at #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/kBMtHrjj7q

— Tennis TV (@TennisTV) October 22, 2019