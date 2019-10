Στο θέρετρο Φορταλέζα της Μαγιόρκα, απ' όπου και κατάγεται, ο Ράφα Ναδάλ παντρεύτηκε την καλή το Μαρί Φρανθίσκα Περέγιο.

Το ζευγάρι είναι μαζί 14 χρόνια και ένωσε τη ζωή του και επισήμως με έναν γάμο όπου είχε αρκετή λάμψη από αστέρια του τένις, του ποδοσφαίρου αλλά και του ΝΒΑ.

Φερέ, Κασίγιας, Πάου Γκασόλ, Ρούντι Φερνάντεθ κι ο τραγουδιστής Ενρίκε Ιγκλέσιας είναι μερικοί εξ αυτών.

By now you must know the big news: Rafael Nadal and Maria Francisca Perello are officially married! https://t.co/A53MAXa7C6

— Rafael Nadal Fans (@RafaelNadalFC) October 19, 2019