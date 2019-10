Για πρώτη φορά μετά από τις 4 Μαρτίου 2017 ο Άντι Μάρεϊ θα παίξει σε τελικό στο Tour.

Τότε κέρδισε στο Ντουμπάι με 2-0 σετ τον Βερντάσκο και κέρδιζε την κούπα και την Κυριακή θα παίξει με τον Βαβρίνκα στον τελικό της Αμβέρσας.

Ο Σκοτσέζος προκρίθηκε με ανατροπή εις βάρος του Ουμπέρ στον τελικό αφού έχασε με 6-3 το 1ο σετ αλλά κέρδισε με 7-5 και 6-4 τα επόμενα και πήρε το εισιτήριο.

Αυτός θα είναι ο 68ος τελικός στην καριέρα του και θα διεκδικήσει τον 46ο τίτλο.

Με τον Σταν Βαβρίνκα έχουν παίξει 19 φορές με τον Μάρεϊ να έχει 11 νίκες.

ANDY. IS. BACK @andy_murray reaches his first ATP Tour final since March 2017, defeating Humbert 3-6 7-5 6-2 at @EuroTennisOpen - setting up a blockbuster final with Stan Wawrinka! pic.twitter.com/BtrdBv5Mpb

— Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2019