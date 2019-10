Δυο μεγάλες επιστροφές είχαμε στο European Open της Αμβέρσας.

Ο Άντι Μάρεϊ και ο Σταν Βαβρίνκα πήραν εισιτήριο για τα ημιτελικά του open και ίσως συναντηθούν στον τελικό.

Ο Σκοτσέζος για πρώτη φορά μετά από τον Μάιο του 2017 και το Roland Garros θα παίξει στους "4" στο Tour αφού κέρδισε με 6-3, 6-7 (7), 6-4 τον Μάριους Κόπιλ.

Από την άλλη ο Σταν Βαβρίνκα μετά από 8 μήνες και το Ρότερνταμ επέστρεψε και αυτός στα ημιτελικά! Στον προημιτελικό πέρασε με 6-3, 7-6 (6), 6-2 το εμπόδιο του Σίμον και στον ημιτελικό θα παίξει με τον 18χρόνο Σίνερ!

Ο Ιταλός είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό στο Tour και δίκαια. Μετά από τη νίκη του επί του Μονφίς στον προημιτελικό απέκλεισε και τον Τιαφό με 6-4, 3-6, 6-3.

Στον άλλο ημιτελικό ο Μάρεϊ θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Πέγια με τον Ουμπέρτ.

Fire Up! @andy_murray reaches his first ATP semi-final since the 2017 French Open after defeating Copil 6-3 6-7 6-4 at @EuroTennisOpen! pic.twitter.com/nOgMZJz0Z0

— Tennis TV (@TennisTV) October 18, 2019