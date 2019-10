Με φανερή την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού, αφού είχε να παίξει από τις 31/8 και το US Open, η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο στο Kremlin Cup στη Μόσχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια αν και έδειξε την κλάση της στο 1ο σετ απέναντι στην Αναστασία Παβλιουτσένκοβα ηττήθηκε με 7-5, 1-6, 3-6 και αποχαιρέτησε νωρίς το τουρνουά της Ρωσίας.

Η Παβλιουτσένκοβα, που δεν είναι καλύτερη από την Σάκκαρη, στο ίδιο διάστημα, μετά από το US Open έχει δώσει 10 αγώνες και έφτασε μάλιστα και στον τελικό στην Οσάκα όπου έχασε από την Ναόμι Οσάκα!

Στον 2ο γύρο θα παίξει με την Ρωσίδα Βαρβάρα Γκράτσεβα (Νο121) η οποία αν και από τα προκριματικά απέκλεισε την Άιλα Τομλγιάνοβιτς.

Η Σπαρτιάτισσα...

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη έδειξε σπουδαία στοιχεία στο παιχνίδι της και... επέστρεψε από την ... κόλαση. Βρέθηκε πίσω με μπρέικ (2-3) αλλά έφτασε σε μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3.

Στο 9ο γκέιμ η Αναστασία θα "απειλήσει" με μπρέικ αλλά η Μαρία θα "ζήσει" για να κάνει το 5-4! Στο 11ο είχαμε το ίδιο σκηνικό. Η Παβλιουτσένκοβα θα φτάσει σε μπρέικ ποιντ στο 5-5 αλλά η Σάκκαρη θα κάνει... σκόνη τα όνειρα της.

Θα φτάσει στο 6-5 και με μπρέικ στο 7-5! Η Μαρία "έσβησε" 6/7 προσπάθειες της αντιπάλου της για μπρέικ ενώ η Ρωσίδα 0/2.

Ρωσική... επέλαση

Το 2ο σετ αρχίζει με μπρέικ της Ρωσίδας (0-1) και με νέο μπρέικ με 0-3! Η Σάκκαρη χάνει και το 4ο γκειμ αλλά θα κερδίσει το επόμενο και θα μειώσει σε 4-1.

Η Αναστασία θα πετύχει και 3ο μπρέικ στο σετ και θα κερδίσει με 6-1! Τα "σβησμένα" μπρέικ πόιντ για την Σάκκαρη από 6/7 είναι πλέον 6/10.

Θέμα ρυθμού...

Η Σάκκαρη με μπρέικ στο 1ο γκέιμ θα προηγηθεί με 1-0 στο 3ο σετ αλλά η Ρωσίδα θα πάρει πίσω το μπρέικ για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Κερδίζει το 4ο γκέιμ για να ισοφαρίσει σε 2-2 αλλά η Αναστασία θα προηγηθεί με 2-3 και με μπρέικ θα κάνει το 2-4!

Φτάνει στο 2-5 αλλά η Σάκκαρη θα "σβήσει" ματς πόιντ και θα μειώσει σε 3-5. Θα χάσει τελικά με 3-6.

To παιχνίδι είχε διάρκεια 1.59'.

. @NastiaPav takes the second set 6-1 at the #KremlinCup ! pic.twitter.com/ShiBZGQpg7

We’re going to a decider!

.@mariasakkari breaks to take the opening set!

Sealing it 7-5 at the #KremlinCup! pic.twitter.com/eAVcdV19hW

— WTA (@WTA) October 15, 2019