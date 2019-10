Την εντυπωσιακή του πορεία συνεχίζει ο Ρώσος τενίστας Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος επικράτησε στον τελικό του Masters στη Σανγκάη με 2-0 σετ (6-4, 6-1) του Γερμανού Σάσα Ζβέρεφ και κατέκτησε τον τίτλο δίχως να χάσει σετ.

Ο Μεντβέντεφ έχει ένα εντυπωσιακό σερί 29-3 από τον Ιούλιο και δείχνει σε τρομερή φόρμα, η οποία συνεχίστηκε και στον τελικό του Masters επί κινεζικού εδάφους.

Ο Ζβέρεφ ξεκίνησε βάζοντας στα... σχοινιά τον Μεντβέντεφ με 3-0, ωστόσο η αντίδραση του Ρώσου ήταν εντυπωσιακή, κάνοντας το 6-4 και επικρατώντας στο πρώτο σετ.

Στο δεύτερο σετ ο Μεντβέντεφ που είχε πάρει... φόρα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Ζβέρεφ, καθώς προηγήθηκε με 5-0 για να επικρατήσει τελικώς με 6-1 και να κατακτήσει τον τίτλο σε 73 λεπτά.

Αυτός ήταν ο έβδομος τίτλος στην καριέρα του φιναλίστ του US Open, με τον Μεντβέντεφ να πανηγυρίζει τον δεύτερο συνεχόμενο.

A week and a city that will always have a special place in his heart...@DaniilMedwed Shanghai#RolexSHMasters pic.twitter.com/06MftxIw1X

— Tennis TV (@TennisTV) 13 Οκτωβρίου 2019