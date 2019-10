Linz Open: Πρώτη νίκη top-10 και ημιτελικός για την Γκάουφ! (vids)

Η Κόκο Γκάουφ συνεχίζει τα θαύματα της σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η 15χρόνη Αμερικανίδα μετά από τις σπουδαίες εμφανίσεις της στο Wimbledon επέστρεψε στην Ευρώπη και παίζει αυτή την εβδομάδα στο Linz της Αυστρίας.

Λόγω της απόσυρσης της Μαρίας Σάκκαρη από το τουρνουά εισήλθε στο κυρίως ταμπλό και είναι πλέον στα ημιτελικά!

Την Παρασκευή κέρδισε με 7-6 (1), 6-4 την Κικί Μπέρτενς, η οποία είναι στο Νο1 του ταμπλό και στο Νο8 του κόσμου!

Είναι η πρώτη νίκη της Γκάουφ κόντρα σε παίκτρια του top-10.

Στον ημιτελικό του Σαββάτου η σπουδαία νεαρή Αμερικανίδα θα παίξει με την Γερμανίδα Πέτκοβιτς για μια θέση στον τελικό!

.@CocoGauff is through to the @WTALinz semifinal!

Knocking out No.1 seed Bertens 7-6(1), 6-4! pic.twitter.com/jZinFkkCXR

— WTA (@WTA) October 11, 2019