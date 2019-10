Ο Τσιτσιπάς δεν απέκλεισε μόνο το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης. Δεν κέρδισε μόνο τον Τζόκοβιτς.

Άφησε εκτός συνέχειας τον αγαπημένο παίκτη του κοινού στο Masters της Σανγκάης.

Ο Τζόκοβιτς είχε κερδίσει 4 φορές το τρόπαιο στην Κίνα με τελευταία το 2018 και έχει πολλές συμπάθειες...

Το κοινό μετά από τον προημιτελικό δεν τον ξέχασε αλλά η αλήθεια είναι πως αυτός που αποθεώθηκε είναι ο Έλληνας!

And the crowd goes wiiiiild!

A moment @StefTsitsipas will never forget ❤️RolexMasters pic.twitter.com/hQXKPbAmeF

— ATP Tour (@atptour) October 11, 2019