Τη νίκη της καριέρας του πέτυχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Masters της Σανγκάης. Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε με ανατροπή 3-6, 7-5,6-3 το Νο1 του κόσμου Νόβακ Τζόκοβιτς και προκρίθηκε στους "4" του Masters της Σανγκάης.

Είναι η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά κόντρα σε παίκτη που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης με τον Τζόκοβιτς και το Σάββατο θα παίξει στον μεγάλο ημιτελικό απέναντι στον κακό του ... δαίμονα τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Τσιτσιπάς γράφει ιστορία. Πρώτη φορά κερδίζει το Νο1, πρώτη φορά στον ημιτελικό στη Σανγκάη σε μια ημέρα που ξεκίνησε καλά για εκείνον αφού προκρίθηκε στο ATP Finals μετά από τη νίκη του Μεντβέντεφ επί του Φονίνι.

Δεν ήθελε όμως να πάρει το εισιτήριο με τέτοιο τρόπο και παρότι ο "Νόλε" ξεκίνησε εκπληκτικά το παιχνίδι ο Τσιτσιπάς βρήκε το σθένος και χάρισε μια τεράστια νίκη στον εαυτό του αλλά και στην Ελλάδα.

Ο Τσιτσιπάς κερδίζει για 2η φορά στην καριέρα του τον Σέρβο αλλά αυτή τη φορά δεν είναι στο Νο10 όπως ήταν τον Αύγουστο του 2018 στο Τορόντο αλλά στο Νο1!

Είναι η 3η φορά που θα παίξει σε ημιτελικό Masters μέσα στη χρονιά, μετά από τη Μαδρίτη και τη Ρώμη και η 4η στην καριέρα του αφού το 2018 είχε παίξει και στον τελικό του Rogers Cup στον Καναδά.

Έτσι μετά από την Αμερική και την Ευρώπη ο Στέφανος είναι στον ημιτελικό σε Masters και στην Ασία.

O Τζόκοβιτς να θυμίσουμε ότι πέρσι είχε κερδίσει τον τίτλο στη Σανγκάη και ήταν το μεγάλο φαβορί για τον 5ο τίτλο του το 2019.

Ένα ξέσπασμα και ένα μπρέικ...

Στο 1ο σετ ο Τζόκοβιτς πραγματοποίησε ένα φανταστικό ξεκίνημα και σε 7' είχε φτάσει στο 3-0 έχοντας πετύχει και μπρέικ στο 2-0.

Ο Τσιτσιπάς θα αντιδράσει και θα μειώσει σε 3-1 και 4-2 και θα έχει και αυτός ευκαιρία για μπρέικ στο 7ο σετ.

Ο Τζόκοβιτς όμως θα "σβήσει" το μπρέικ πόιντ για να κάνει το 5-2 και θα φτάσει σε 33' στο 6-3 και στο 1-0 στα σετ. Οι πόντοι είναι 27-20 και οι άσοι 4-3 για τον Σέρβο.

Βελτίωση και ισοφάριση...

Το 2ο αρχίζει με γκέιμ του Τσιτσιπά ο οποίος θα προηγηθεί και με 1-2. Ο Τζόκοβιτς θα ισοφαρίσει σε 2-2 και στο 5ο θα γίνει μάχη.

Ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 40-0, ο "Νόλε" θα φτάσει στο 40-40 αλλά τελικά ο Έλληνας θα πάρει το πλεονέκτημα και θα κάνει το 2-3.

Στο 6ο ο Στέφανος έχει διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Νόβακ παίζει σπουδαία, "σβήνει" και τα δυο και ισοοφαρίζει σε 3-3.

Το 7ο είναι για τον Τσιτσιπά που θα προηγηθεί με 3-4 αλλά ο "Νόλε" θα φέρει το σετ στα ίσια (4-4). Δεν θ' αφήσει όμως περιθώρια στον αντίπαλο του και θα φτάσει στο 4-5 αλλά το 5-5 είναι φυσική συνέχεια του αγώνα.

Ο Τσιτσιπάς με ψυχραιμία και καλή συμπεριφορά στα λάθη θα κάνει το 5-6 και παρά την πίεση του "Νόλε" θα κερδίσει με 5-7 το σετ με μπρέικ!

Με το ίδιο νόμισμα

Στο 3ο σετ ο Στέφανος θα προηγηθεί με 1-2 και με μπρέικ θα φτάσει στο 1-3. Στο 4ο γκέιμ είχε 3 ευκαιρίες για μπρέικ, ο "Νόλε" έσβησε τις 2 αλλά ο Έλληνας τα κατάφερε με την 3η.

Το 1-4 είναι γεγονός αλλά ο Τζόκοβιτς χωρίς να χάσει πόντο μειώνει σε 2-4. Ο Τσιτσιπάς θα κρατήσει και θα φτάσει σε μια σπουδαία νίκη με 6-3 και 2-1 σετ.

Έχει τρία ματς πόιντ, του "σβήνει" τα δυο ο "Νόλε" αλλά με σμας τελειώνει...

Οι καλύτερες στιγμές του θριάμβου:

Defending Champion: Dethroned @StefTsitsipas battles from a set down to defeat Djokovic 3-6 7-5 6-3 in Shanghai!#RolexSHMasters pic.twitter.com/qeKgLPHVit — Tennis TV (@TennisTV) October 11, 2019