Δεν τον είχε νικήσει ποτέ! Πέντε φορές τον είχε αντίπαλο και τις πέντε είχε. Ο Φίλιξ Οζε Αλιασίμ είχε πάρει τον αέρα του Στέφανου Τσιτσιπά όμως ο Ελληνας τενίστας επιτέλους βρήκε τον τρόπο!

Με 2-0 σετ πήρε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του Shanghai Masters, αλλά μόνο εύκολο δεν ήταν. Και τα δύο σετ κρίθηκαν στα τάι μπρέικ, εκεί όπου ο Τσιτσιπάς έδειξε χαρακτήρα και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο εκεί όπου θ' αντιμετωπίσει τον Πολωνό, Χούμπερ Χουρκάτς.

Το ματς με τον Χουρκάτς είναι προγραμματισμένο για αύριο, Πέμπτη 10/10.

