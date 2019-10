Στα προημιτελικά του China Open σταμάτησε η πορεία της Μπιάνκα Αντρεέσκου στο Πεκίνο.

Η νικήτρια του US Open ηττήθηκε μετά από 17 παιχνίδια με 5-7, 6-3, 6-4 από την πρώην Νο1 και νικήτρια του US Open του 2018 Ναόμι Οσάκα.

Σ' άλλο προημιτελικό η Άσλεϊ Μπάρτι κέρδισε με 2-1 την Πέτρα Κβίτοβα, ενώ η Μπέρτενς απέκλεισε με 2-0 σετ την Σβιτολίνα. Επιπλέον η Βοζνιάκι κέρδισε με 2-0 σετ την Κασάτκινα.

Στα ημιτελικά θα παίξουν το Σάββατο η Οσάκα με την Βοζνιάκι και η Μπάρτι με την Μπέρτενς.

What an amazing match!

The first chapter of what will be a storied rivalry ends with a win for @naomi_Osaka_ over Andreescu, 5-7, 6-3, 6-4!#ChinaOpen#大坂なおみ pic.twitter.com/znSJFwgTkN

— WTA (@WTA) 4 Οκτωβρίου 2019