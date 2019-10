Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο China Open στο Πεκίνο ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να χάνει με 6-4 το 1ο σετ από τον Ντούσαν Λάγιοβιτς αλλά κέρδισε με 6-3, 6-4 τα δυο επόμενα και είναι στον 2ο γύρο.

Εκεί θα παίξει με τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι ο οποίος το 2018 ήταν ο νικητής στο τουρνουά του Πεκίνου.

Με το Νο17 της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς είχε παίξει στο Australian Open στους "32" και είχε κερδίσει με 3-1 σετ.

O Τσιτσιπάς είχε κερδίσει τελευταία φορά στο Tour στις 3.8 στην Ουάσινγκτον τον Paire!

Stef in the right direction @StefTsitsipas secures his first win since July outlasting Lajovic 4-6 6-3 6-4 to set a second round date with defending champion Basilashvili.#ChinaOpen pic.twitter.com/66SLnB4xgb

— Tennis TV (@TennisTV) October 1, 2019