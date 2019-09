Πρόβλημα στη μέση η Χάλεπ

Άτυχη ήταν η Σιμόνα Χάλεπ αφού αποσύρθηκε από το τουρνουά του Wuhan της Κίνας ενώ αγωνιζόταν κόντρα στην Ριμπάκινα.

Η Ρουμάνα που κέρδισε το Wimbledon αλλά μετά δεν έχει βρεθεί ξανά στην κατάσταση που θα ήθελε αποφάσισε να αποσυρθεί αφού έχει πόνους (σπασμούς) στη μέση σ' ένα σημείο που είχε βγάλει... θέμα και παλαιότερα.

Όπως ανακοίνωσε θα μεταβεί στο Πεκίνο για εξετάσεις και αποθεραπεία και εάν είναι καλά θα συμμετάσχει στο τουρνουά της κινεζικής πρωτεύουσας.

It is never fun to retire from a match Unfortunately my back went into spasm and it was too painful to continue.

I'll head to Beijing tomorrow, get treatment and stay positive I can recover quickly.

Thanks @wuhanopentennis for your hospitality and see you next year pic.twitter.com/J14ykhWta6

— Simona Halep (@Simona_Halep) September 25, 2019