Προπόνηση μετά μουσικής για τον Κύργιο στην Κίνα (vid)

Έτοιμος για τους αγώνες του στην Ασία είναι ο Νικ Κύργιος.

Ο Αυστραλός ήταν η "ψυχή" της ομάδας του κόσμου στο Laver Cup της Γενεύης αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει την Ευρώπη.

Αυτή την εβδομάδα είναι στην Κίνα και στο ίδιο τουρνουά με τον Τσιτσιπά στο Ζουχάι.

Πρώτος του αντίπαλος θα είναι την Τετάρτη ο Ιταλός Ανδρέας Σέπι και με νίκη θα παίξει στους "16".

Ήδη άρχισε τις προπονήσεις εκεί και οι Κινέζοι τον έχουν απο κοντά για να καταγράφουν αυτά που κάνει.

Στην προπόνηση του που ήταν ανοιχτή για το κοινό είχε βάλει την μουσική στο ... τέρμα και το απόλαυσε.

Spotted: @NickKyrgios practicing at #ZC19.

With his own background musica href="https://twitter.com/ATP_Tour?ref_src=twsrc%5Etfw">@ATP_Tour pic.twitter.com/FZiId0NYk6

— Zhuhai Championships (@ZhuhaiChampions) September 24, 2019