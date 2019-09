Ο Ελβετός τενίστας, μιλώντας στον Ζβέρεφ προτού ο τελευταίος αντιμετωπίσει τον Μίλος Ράονιτς στο ματς που θα έκρινε το Laver Cup ώστε να πάρουν τον τίτλο οι Ευρωπαίοι απέναντι στους Rest of the World, ακούστηκε να λέει:

«Θέλω να λες “πάμε, πάμε” για κάθε γαμ@5^@#% πόντο! Δεν θέλω να δω ούτε την παραμικρή αρνητική μαλ@$@!$»!

When the going got tough, Roger Federer turned potty-mouth. #LaverCuppic.twitter.com/iWE1w3kxnn

