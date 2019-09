Laver Cup: Οι στιγμές του Τσιτσιπά με την κούπα (vids)

Σαν μικρό παιδί έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από την λήξη του αγώνα του Ζβέρεφ με τον Ράονιτς.

Η ομάδα του η Ευρώπη κέρδισε την κούπα στο Laver Cup και εκείνος έζησε 6 μοναδικές ημέρες στη Γενεύη παρέα με τον Ναδάλ και τον Φέντερερ.

Έζησε το όνειρο του και ως ο πιο μικρός της ομάδας το χάρηκε με την ψυχή του. Ήταν το 1ο του Laver Cup. Το κρατούσε σφιχτά στην αγκαλιά του.

Ήταν συμπαίκτης στο διπλό με τον Ναδάλ αλλά και με τον Φέντερερ. Άκουσε τις οδηγίες τόσο του Ισπανού όσο και του Ελβετού. Τους είδε πως σκέφτονται το τένις, πως αντιδρούν μέσα στα παιχνίδια.

Μόνο κέρδη από αυτή τη συμμετοχή!