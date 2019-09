Laver Cup: Η κούπα στην ομάδα του Τσιτσιπά (vids)

Μετά από την Πράγα και το Σικάγο η Ευρώπη κερδίζει το Laver Cup από την μικτή κόσμου και στη Γενεύη.

Βέβαια αυτό το τρόπαιο έχει και ελληνικό... χρώμα αφού για πρώτη φορά στην ιστορία συμμετείχε ο Στέφανος Τσισιπάς που συνέβαλε τα μέγιστα για τη νίκη!

Ο Τσιτσιπάς πανηγύρισε μαζί με τους συμπαίκτες του την κατάκτηση και μαζί τους πήρε την κούπα από τα χέρια του θρυλικού Ροντ Λέιβερ.

Η Ευρώπη συγκέντρωσε 13 βαθμούς και οι αντίπαλοι της 11! Η ομάδα της Ευρώπης: Ναδάλ, Φέντερερ, Τσιτσιπάς, Τιμ, Ζβέρεφ, Φονίνι. Η ομάδα του κόσμου: Κύργιος, Ίσνερ, Σοκ, Σαποβάλοφ, Ράονιτς.

Αναλυτικά τα παιχνίδια και οι βαθμοί που έδωσαν:

1.Τιμ-Σαποβάλοφ 2-1 (1)

2. Φονίνι-Σοκ 0-2 (1)

3. Τσιτσιπάς-Φριτζ 2-1 (1)

4. Φέντερερ/Ζβέρεφ-Σαποβάλοφ/Σοκ 2-0 (1)

5. Ζβέρεφ-Ίσνερ 1-2 (2)

6. Φέντερερ-Κύργιος 2-1 (2)

7. Ναδάλ-Ράονιτς 2-0 (2)

8. Ναδάλ/Τσιτσιπάς- Κύργιος/Σοκ 1-2 (2)

9. Φέντερερ/Τσιτσιπάς-Ίσνερ/Σοκ 1-2 (3)

10. Τιμ-Φριτζ 1-2 (3)

11. Φέντερερ-Ίσνερ 2-0 (3)

12. Ζβέρεφ-Ράονιτς 2-1 (3)

. @StefTsitsipas looking into his present... a #LaverCup champion.

Victorious selfies and signatures for #TeamEurope 's @RafaelNadal . #LaverCup pic.twitter.com/Phn3JcD989

That feeling when you win the #LaverCup #TeamEurope pic.twitter.com/MxVqZqxVgv

— Laver Cup (@LaverCup) 22 Σεπτεμβρίου 2019