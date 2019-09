Τσιτσιπάς: «Τυχερός που είδα την άλλη πλευρά των Φέντερερ-Ναδάλ» (vid)

Μετά από το διπλό με παρτενέρ τον Ρότζερ Φέντερερ ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την συνύπαρξη του στο Laver Cup αλλά και στα κορτ με τον Ράφα Ναδάλ και τον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Έλληνας τενίστας που συμμετείχε για πρώτη φορά στο Laver Cup είναι ενθουσιασμένος που ήταν μαζί τόσες ημέρες και έπαιξε με τους δυο "μύθους" ενώ δήλωσε ότι προτιμάει για συμπαίκτη τον Ελβετό που είναι και το είδωλο του.

«Έπαιξα με τον Ναδάλ και με τον Φέντερερ σε λιγότερο από 16 ώρες, είναι απίστευτο. Μου έδωσαν την ευκαιρία να δω κάποια πράγματα από τη δική τους οπτική και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και κάτι μοναδικό. Η αποφαστικότητά τους, η αφοσίωσή τους, η ικανότητα του να έχουν τον έλεγχο είναι που τους κάνει κορυφαίους όλων των εποχών», τόνισε ο Τσιτσιπάς ο οποίος ρωτήθηκε και με ποιον τελικά θα ήθελε να είναι παρτενέρ: «Όταν ήμουν στο court με τον Ράφα ένιωσα πως είχαμε αυτή τη μεσογειακή σύνδεση, αλλά επειδή μεγάλωσε με ίνδαλμα τον Φέντερερ - δεν προσπάθησα να γίνω σαν εκείνον, απλά να πάρω κάποια πράγματα από εκείνον που θα με βοηθούσαν στην καριέρα μου θα διάλεγα τον Φέντερερ».

Κάνοντας τον απολογισμό μίλησε για αυτά που έζησε αυτές τις ημέρες στη Γενεύη: «Απόλαυσα την παρέα όλων. Είδα μια άλλη πλευρά των Roger και Rafa που δε γνώριζα ότι υπήρχε. Όταν τους βλέπετε στις συνεντεύξεις είναι πολύ διαφορετικοί από όταν βρίσκονται έξω από την αίθουσα. Γελάσαμε πολύ, περάσαμε καλά και στ' αλήθεια ελπίζω να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό πιο συχνά».

