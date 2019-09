Δεν ήταν νικηφόρο το ντεμπούτο του Τσιτσιπά με τον Φέντερερ στο διπλό του Laver Cup.

Ο Έλληνας τενίστας έπαιξε μαζί με το είδωλο του κόντρα στους Ίσνερ-Σοκ και έχασε με 5-7, 6-4, 10-8 και έτσι η ομάδα του κόσμου θα φτάσει στους 8 με την Ευρώπη να μένει στους 7.

Οι Ίσνερ-Σοκ έκαναν μπρέικ στο 1-2 αλλά οι Φέντερερ-Τσιτσιπάς έφτασαν σε μπρέικ (2-2) και με νέο μπρέικ στο 12ο γκέιμ κέρδισαν το 1ο σετ.

Στο 2ο πάλι είχαμε το 1-2 με μπρέικ για τους Ίσνερ-Σοκ που ισοφάρισαν δύσκολα σε 1-1.

Στο super τάι μπρέικ οι Φέντερερ-Τσιτσιπάς έφτασαν στο 2-0 και στο 4-3 αλλά οι Αμερικανοί το ανέτρεψαν και έκαναν το 7-4 και πήραν τη νίκη.

Pure brilliance by @JohnIsner and @JackSock to take Sunday’s opening doubles match 5-7 6-4 [10-8].#TeamWorld takes the lead over #TeamEurope 8-7. Their quest for a first #LaverCup triumph is very much alive. pic.twitter.com/ioUhaU8uPd — Laver Cup (@LaverCup) 22 Σεπτεμβρίου 2019