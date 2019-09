Laver Cup: Γαμπρός... στη Γενεύη ο Κύργιος (vid)

Δεν ξέρουμε ποια ήταν αλλά θα ήταν ωραία εάν κρίνουμε από το γούστο του Νικ Κύργιου.

Είναι γεγονός ότι πάντα έχει δίπλα του τις ωραιότερες τενίστριες και προτιμά τις γυναίκες με καμπύλες.

Μια τέτοια πρέπει να είδε στην εξέδρα του γηπέδου όπου διεξάγεται το Laver Cup στη Γενεύη και έχασε τα μυαλά του. Ήταν στον αγώνα με τον Φέντερερ που τον έχασε στο τέλος.

Αυτό είπε στον Τζον ΜακΕνρο και στους συμπαίκτες του και τους αποκάλυψε πως θα την παντρευόταν απευθείας εάν την ήξερε!

“I lost concentration, I saw a really hot chick in the crowd. Like, I’m being jarringly honest — I’d marry her right now. Right now.”

