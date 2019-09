Προκρίθηκε στον 5ο σερί τελικό ο Μεντβέντεφ στη Ρωσία! (vids)

Στον 5ο σερί τελικό του προκρίθηκε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο4 στην παγκόσμια κατάταξη παίζει αυτή την εβδομάδα στην πατρίδα του και την Αγία Πετρούπολη και κερδίζοντας με 7-5, 7-5 τον Γκερασίμοφ θα διεκδικήσει τον τίτλο την Κυριακή.

Η σπουδαία πορεία του ξεκίνησε στην Ουάσινγκτον όπου έφτασε στον τελικό και έχασε από τον Κύργιο, συνεχίστηκε με ήττα στον τελικό στο Μόντρεαλ, κέρδισε στο Σινσινάτι, έχασε από τον Ναδάλ στο US Open και την Κυριακή θα παλέψει με τον Τσόριτς για τον τίτλο στην πανέμορφη Αγία Πετρούπολη.

Ο Μπόρνα Τσόριτς κέρδισε στον ημιτελικό με 3-6, 7-6 (5), 6-1 τον Πορτογάλο Σόουζα και έκανε το σταυρό του που επέστρεψε στους τελικούς για πρώτη φορά μετά από το 2018 και το Masters της Σανγκάη.

1st ATP final of 2019: @borna_coric rallies from a set down to secure his spot in the @Formula_TX final

@TennisTV pic.twitter.com/eL848XMZ4X

— ATP Tour (@ATP_Tour) 21 Σεπτεμβρίου 2019