Με σπουδαία εμφάνιση και ανατροπή ο Τζον Ίσνερ κέρδισε με 6-7 (2), 6-4, 10-1 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον πρώτο αγώνα της 2ης ημέρας του Laver Cup και ισοφάρισε σε 3-3 το σκορ ανάμεσα στην Ευρώπη και την μικτή κόσμου.

Ο Αμερικανός έχασε το 1ο σετ αλλά στη συνέχεια με 14 άσους και χωρίς να απωλέσει το σερβίς του πήρε μια σημαντική νίκη δίνοντας 2 πόντους στην ομάδα του.

Νικήτρια θα αναδειχθεί την Κυριακή η ομάδα που θα φτάσει στους 13 πόντους.

.@JohnIsner cranks up his serve and winds up the second set 6-4 after dropping the first set 6-7(2) to Zverev.

We're heading into our third match tiebreak of #LaverCup 2019. pic.twitter.com/WqCt9dlWJX

— Laver Cup (@LaverCup) 21 Σεπτεμβρίου 2019