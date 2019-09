Laver Cup: Έκαναν το καθήκον τους Φέντερερ-Ζβέρεφ (vids)

Το καθήκον τους έκανε στην 1η ημέρα του Laver Cup η ομάδα της Ευρώπης και απέκτησε μικρό προβάδισμα για τη νίκη!

Η ομάδα της Ευρώπης μετά από 4 αγώνες κερδίζει με 3-1 την μικτή κόσμου αλλά η συνέχεια θα είναι καυτή.

Μετά από τον βαθμό του Τιμ και του Τσιτσιπά η Ευρώπη εξασφάλισε και τον 3ο της με τους Φέντερερ-Ζβέρεφ να επικρατούν στο διπλό με 6-3,7-5 των Σαποβάλοφ-Σοκ.