Laver Cup: Αποθέωση για Τσιτσιπά από τον.. αγχωμένο Ναδάλ (vids)

Την αποθέωση από τους συμπαίκτες του στην ομάδα της Ευρώπης και φυσικά από τον Ράφα Ναδάλ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον αγώνα του στο Laver Cup.

Ο Έλληνας κέρδισε σε 2 μπρέικ τον Αμερικανό Φριτζ στο 1ο σετ με 6-2 και "ανάγκασε" τον Ναδάλ και τους υπόλοιπους παίκτες να σηκωθούν από τον πάγκο και να τον χειροκροτήσουν.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πριν την ολοκλήρωση του σετ ο Τσιτσιπάς άκουσε και οδηγίες από τους Φέντερερ-Ναδάλ.

Βέβαια στο 2ο σετ ο Ναδάλ όταν ο Τσιτσιπάς έκανε άσχημο ξεκίνημα (3-0) έτρωγε τα νύχια του!

#TeamEurope rise as one as @StefTsitsipas takes the first set over #TeamWorld's Taylor Fritz, 6-2.#LaverCup pic.twitter.com/0KJQyT0ind

— Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019