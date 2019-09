Εκτός τετράδας στην Αγία Πετρούπολη ο Μπερετίνι (vid)

Μπορεί ο Ματέο Μπερετίνι να έφτασε στους "4" του US Open αλλά δεν τα κατάφερε το ίδιο καλά στη Ρωσία και στην Αγία Πετρούπολη.

Ο Ιταλός αποκλείστηκε από τον ημιτελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης αφού έχασε με 7-6 (5), 7-6 (3) από τον Λευκορώσο Εγκόρ Γκερασίμοφ στον προημιτελικό.

O Γκερασίμοβ είναι στο Νο119 και ξεκίνησε από τα προκριματικά και ο Μπερετίνι στο Νο13!

Αντίθετα στα ημιτελικά προκρίθηκε ο Σόουζα εις βάρος του Κουκούσκιν και ο Μπόριτς εις βάρος του Ρουντ. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας του Ρούμπλεφ με τον Μεντβέντεφ.

