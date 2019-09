Laver Cup: Ξεκίνησε με νίκη ο Τιμ (vid)

Με το δεξί ξεκίνησε η ομάδα της Ευρώπης την μάχη της για την υπεράσπιση του τίτλου στο Laver Cup της Γενεύης.

Ο Ντομινίκ Τιμ που είναι στο Νο5 στον κόσμο κέρδισε στον 1ο αγώνα με 6-4 5-7,13-11 τον Ντενίζ Σαποβάλοφ και έτσι η Ευρώπη πήρε τον πρώτο της πόντο.

Αργότερα (20:00) ο Τσιτσιπάς θα παίξει με τον Φριτζ και έχει ως στόχο να δώσει και άλλον πόντο στην ομάδα της Ευρώπης.

.@ThiemDomi fights off three match points to take the opener 6-4 5-7 [13-11] over Shapovalov. #TeamEurope remains unbeaten in match 1 at #LaverCup pic.twitter.com/MSDB61kNrq

— Laver Cup (@LaverCup) September 20, 2019