Στην Κίνα ο Μάρεϊ και περιμένει Τσιτσιπά (pics)

Στο Ζουχάι της Κίνας θα διεξαχθεί με την συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά το open της πόλης από τις 23 έως τις 29.9.

Ο Έλληνας τενίστας μετά από τη Γενεύη θα ταξιδέψει στην Κίνα για να ... συναντήσει τον Άντι Μάρεϊ, που είναι ήδη στην πόλη, τον Μπαουτίστα Αγκούτ, τον Νικ Κύργιο που είναι και αυτός στη Γενεύη, τον Τσόριτς, τον Μονφίς και άλλους.

Το τουρνουά αν και 250 έχει δυνατές συμμετοχές και έχει ως έπαθλα 1 εκ δολάρια!

Ο Τσιτσιπάς, που τον περιμένουν πως και πως στην πόλη, θα είναι ο top player του τουρνουά, στο οποίο βέβαια θα είναι και το πρώην Νο1, ο Άντι Μάρεϊ, που θέλει να επιστρέψει αλλά με σταθερά βήματα στην... κανονικότητα.

Not only great, but also cheerful. All at #ZC19

6 days to go...

Who do you want to meet the most ? ?

Murray

Tsitsipas

Bautista Agut

Coric

Monfils

Kyrgios

Pouille

De Minaur

Herbert

Cecchinato

Ramos-Vinolas

