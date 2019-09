Laver Cup: Φέντερερ και Τιμ σε ποδοσφαιρικές δοκιμασίες (vid)

Η μεγάλη γιορτή του τένις αρχίζει την Παρασκευή στη Γενεύη με το Laver Cup.

Η παρουσία του Φέντερερ και του Ναδάλ για λογαριασμό της Ευρώπης δίνει λάμψη στο τουρνουά στο οποίο όλοι οι τενίστες διασκεδάζουν και μας δείχνουν άλλες στιγμές τους. \

Για παράδειγμα είδαμε τον Ντομινίκ Τιμ με τον Φάμπιο Φονίνι και τον Ρότζερ Φέντερερ σε ποδοσφαιρικές... δοκιμασίες μ' ένα μπαλάκι του τένις.

Ο Τσιτσιπάς παρακολουθούσε.

Stop it, @ThiemDomi!

One of your fans has some serious skills, @ChelseaFC @LaverCup | #LaverCup pic.twitter.com/V3zbfCnrYl

— ATP Tour (@ATP_Tour) September 19, 2019