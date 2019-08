Η μυθική Σερένα Ούλιαμς είναι στην πρώτη θέση στη λίστα του Forbes με τις πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες για το 2019.

To τένις γενικά έχει την τιμητική του αφού στις πρώτες 15 αθλήτριες οι 12 είναι από αυτό το άθλημα.

Η Σερένα είναι στην 1η θέση έχοντας συνολικά έσοδα 29,2 εκ δολάρια. Από αυτά τα 4,2 είναι από prize money και τα 25 από χορηγίες.

Στη 2η θέση είναι η Ναόμι Οσάκα. Η τενίστρια από την Ιαπωνία που κέρδισε το US Open του 2018 και το Australian Open του 2019 έχει έσοδα 24,3 εκ.

Από αυτά τα 8,3 είναι από τα τουρνουά και τα 16 από χορηγίες.

Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Αντζελίκ Κέρμπερ με 11,8 εκ ενώ η νικήτρια του Wimbledon Σιμόνα Χάλεπ και Νο4 στον κόσμο έχει 10,8 εκ δολάρια.

Τα περισσότερα χρήματα από το άθλημα έχει βγάλει η Οσάκα και τα περισσότερα από χορηγίες η Ουίλιαμς.

Στην 5η θέση με 9,6εκ είναι η Σλόαν Στέφενς, στην 6η η Καρολίν Βοζνιάκι με 7,5 εκ και στην 7η η Μαρία Σαράποβα με 7εκ.

Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Καρολίνα Πλίσκοβα (6,3), η Ελίνα Σβιτολίνα (6,1) και η Βένους Ουίλιαμς με 5,9.

Στην 11η θέση είναι η Μουγκουρούθα με 5,9 εκ και στην 12η έχουμε την παγκόσμια πρωταθλήτρια με την εθνική ποδοσφαίρου των ΗΠΑ και πρώτη σκόρερ του Μουντιάλ Άλεξ Μόργκαν με 5,7 εκ.

Η Μόργκαν από τα χρηματικά έπαθλα έχει βγάλει μόλις 250.000 και από χορηγίες 5,5 εκ. Η Π.Β Σίντου (Μπάντμιντον) ακολουθεί με 5,5. Στην 14η θέση είναι η Αμερικανίδα τενίστρια Μάντισον Κις με 5,5 και την 15αδα συμπληρώνει η Άρια Ζουτανουγκάρν (γκολφ) με 5,3 εκ δολάρια.

