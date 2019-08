Τα γενέθλια του έχει σήμερα ο Ρότζερ Φέντερερ.

Γεννήθηκε στις 8.8.1981 στην Ελβετία και στα 38 του συνεχίζει να παίζει τένις σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Ο Φέντερερ έχει κερδίσει 20 Grand Slam, 102 τίτλους καριέρας, έχει περισσότερες από 1200 νίκες και είναι κατά πολλούς ο μεγαλύτερος τενίστας όλων των εποχών.

Ο Ελβετός είναι παντρεμένος με την Μίρκα και έχουν 4 παιδιά.

Όλοι οι άνθρωποι του τένις ευχήθηκαν στον Ρότζερ να τα χιλιάσει και να συνεχίζει να μας χαρίζει μοναδικές στιγμές στα κορτ!

Happy birthday, @rogerfederer! Join us in wishing Roger a very happy birthday pic.twitter.com/VKHqlhB7Bb — ATP Tour (@ATP_Tour) August 8, 2019

Happy 38th Birthday, @rogerfederer! Over 20 years of style... which is your favourite Federer look? pic.twitter.com/eiVGAbY8dN — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2019

HAPPY BIRTHDAY @rogerfederer Don’t forget to bring a the next time you come to the #RafaNadalAcademy!

Enjoy your day! pic.twitter.com/fSyISPdm1F — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 8, 2019

2004-2008: unrivaled dominance in Flushing Meadows... Happy Birthday to our 5-time US Open champion,@rogerfederer! pic.twitter.com/E1ioZ7dK8p — US Open Tennis (@usopen) August 8, 2019

Happy 38th birthday, @rogerfederer Reply with a to wish him all the best! pic.twitter.com/28j6ryrxUJ — Roland-Garros (@rolandgarros) August 8, 2019

Happy birthday to our seven-time champion! Can't wait to celebrate with you this weekend@rogerfederer #CincyTennis pic.twitter.com/6oQX8qBhAn — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 8, 2019