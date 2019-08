Rogers Cup: Στον 3ο γύρο η Σερένα Ουίλιαμς (vids)

Στο δρόμο για το 4ο Rogers Cup της σπουδαίας καριέρας της συνεχίζει στο Τορόντο η Σερένα Ουίλιαμς.

Η Αμερικανίδα τενίστρια κέρδισε με 6-3, 6-3 την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς στον 2ο γύρο και προκρίθηκε στους "16".

Εκεί θα συναντήσει την Πέμπτη την Ρωσίδα Εκατερίνα Αλεξάντροβα.

Ο αγώνας κράτησε 1.15 και η Σερένα είχε 5/10 μπρέικ πόιντ έναντι 2/2 της Μέρτενς.

.@serenawilliams moves into the third round at the @rogerscup!

She downs Mertens, 6-3, 6-3 pic.twitter.com/v5Ncr6zW3J

— WTA (@WTA) August 8, 2019