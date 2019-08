Rogers Cup: Συνεχίζει στο δρόμο για το Νο1 η Πλίσκοβα (vids)

Στον 3ο γύρο του Rogers Cup προκρίθηκε η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η σπουδαία τενίστρια που είναι στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης, δυσκολεύτηκε απέναντι στην Άλισον Ρισκ, αλλά κερδίζοντας της με 6-4, 6-7 (4), 6-2 είναι στους "16".

Το βασικό για την Πλίσκοβα είναι ότι μετά από τον αποκλεισμό της Μπάρτι μαζί με την Οσάκα παραμένει στο παιχνίδι για την επιστροφή της στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Εαν σε λίγη ώρα η Οσάκα κερδίσει την Μαρία θα είναι νέο Νο1 και η Πλίσκοβα μπορεί να είναι μόνο εάν φτάσει στους "4" και η Ιαπωνέζα μείνει στους "8".

Η Άλισον Ρισκ από την άλλη παίζει σε λίγες ώρες δεύτερο παιχνίδι στα τρια σετ και θ' αποκλειστεί δίκαια από μια ανώτερη αντίπαλο.

Θυμίζουμε ότι η Αμερικανίδα που είναι σε ενδιαφέρουσα (2 μηνών) απέκλεισε με 2-1 σετ την Σάκκαρη στον 1ο γύρο.

Σ' άλλους αγώνες του 2ου γύρου, η Γιαστρέμσκα κέρδισε με 7-5, 7-5 την Αζαρένκα, η Μπούζκοβα με 6-2, 7-5 την Στίβενς ενώ η Κονταβέιτ συνεχίζει και εκείνη στον 3ο γύρο αφού απέκλεισε την Ναβάρο.

Πήρε το 1ο σετ με 7-5 και στο 2ο ενώ η Κονταβέιτ θα προηγηθεί με 3-1 η αντίπαλος της θ' αποσυρθεί.

Στον 3ο γύρο θα παίξει η Πλίσκοβα με την Κονταβέιτ και η Κένιν με την Γιαστρέμσκα.