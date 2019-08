Rogers Cup: Αποχαιρέτησε νωρίς το Μόντρεαλ ο Κύργιος (vids)

Λίγες ημέρες μετά από την κατάκτηση του Citi Open ο Νικ Κύργιος μένει εκτός από τον 1ο γύρο στο Masters του Καναδά.

O Ελληνοαυστραλός που επέστρεψε στο top-30 έχασε στην πρεμιέρα του στο Rogers Cup με 6-3, 6-4 από τον Βρετανό Κάιλ Έντμουντ και έτσι αποχαιρετά το Μόντρεαλ.

To παιχνίδι κράτησε 1.07'. Ο νικητής πήρε 61 πόντους και ο ηττημένος 46. Ο Έντμουντ είχε 15-9 άσους αλλά και 2/4 μπρέικ ποιντ σε αντίθεση με τον Κύργιο που δεν έφτασε ποτέ σε θέση να κυνηγήσει το μπρέικ!

Στον 2ο γύρο ο Έντμουντ παίζει με τον Μεντβέντεφ.

