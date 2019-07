Αν και η Μάγιο Χίμπι που είναι στο Νο265 πήρε το πρώτο σετ η Σάκκαρη δεν της επέτρεψε να πετύχει τη νίκη της καριέρας της.

Η Μαρία Σάκκαρη κέρδισε με 4-6, 6-4, 6-2 την Ιαπωνέζα που είχε περάσει στο ταμπλό μέσω προκριματικών και συνεχίζει στα προημιτελικά στο Σαν Χοσέ των ΗΠΑ.

Εκεί θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα της Σβιτολίνα με την Κασάτκινα που έχει ως φαβορί την πρώτη.

Η Σάκκαρη που πέρσι είχε φτάσει στον τελικό στο Silicon Valley Classic λίγο έλειψε να πέσει θύμα έκπληξης αφού η αντίπαλος της πήρε σχετικά εύκολα το 1ο σετ και την δυσκόλεψε πάρα πολύ στο 2ο. Το παιχνίδι είχε 11 μπρέικ!

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Σάκκαρη αν και ξεκίνησε με το δεξί (1-0) αιφνιδιάστηκε από το παιχνίδι της τενίστριας από την Ιαπωνία και το έχασε!

Η Χίμπι θα ισοφαρίσει σε 1-1 και έχει ευκαιρία για μπρέικ. Η Σάκκαρη το "σβήνει" και με 2 άσους θα προηγηθεί με 2-1.

Η Ιαπωνέζα φτάνει όμως στο μπρέικ για το 3-2 και στη συνέχεια στο 4-2! Η Μαρία θ' ανεβάσει την απόδοση της θα μείωσει σε 5-4 αλλά θα χάσει με 6-4 το σετ. Η Χίμπι με μπρέικ θα προηγηθεί με 1-0 στο 2ο σετ αλλά η Σάκκαρη με δικό της μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο γκέιμ η Σάκκαρη είχε τάσεις... αυτοκτονίας. Είχε δυο διπλά λάθη, η Χίμπι έφτασε κοντά και σ' άλλο μπρέικ αλλά συγκεντρώθηκε και κέρδισε (2-1).

Η Μαρία θ'ανεβάσει στροφές και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1 αλλά η αντίπαλος της "απαντά" και αυτή με μπρέικ και θα μειώσει σε 3-2 και θα ισοφαρίσει σε 3-3. Με άσο η Μαρία θα προηγηθεί με 4-3 αλλά θα χάσει το επόμενο γκέιμ (4-4).

Χωρίς να χάσει πόντο η Σάκκαρη θα βρεθεί και πάλι σε θέση οδηγού (5-4) και με διπλό λάθος της Χίμπι θα κερδίσει το σετ (6-4).

Το 3ο σετ αρχίζει με κερδισμένο γκέιμ για την Σάκκαρη και με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-0! Το 3-0 θα έρθει εύκολα και με νέο μπρέικ (4-0) η Μαρία θα "κλειδώσει" την πρόκριση.

Η Χίμπι μειώνει σε 4-1 με μπρέικ και η Σάκκαρη με μπρέικ θα φτάσει στο 5-1. Η τενίστρια από την Ιαπωνία με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 5-2 αλλά η Σάκκαρη θα κερδίσει το σετ και τον αγώνα.

To παιχνίδι κράτησε 2,5 ώρες και η Μαρία είναι ξανά στα προημιτελικά του τουρνουά της Καλιφόρνια.

2018 finalist @mariasakkari advances to the @MubadalaSVC quarterfinals! The No.7 seed defeats qualifier Mayo Hibi 4-6, 6-4, 6-2. pic.twitter.com/JDSMcUyl1g — WTA (@WTA) July 31, 2019

“It’s really good to be back here!”@mariasakkari is poised to make another run to the @MubadalaSVC final! pic.twitter.com/GxeabQEtuR — WTA (@WTA) July 31, 2019

Qualifier Mayo Hibi takes the opening set 6-4, courtesy of a brilliant dropper! #MubadalaSVC pic.twitter.com/ZD61m05UJ8 — WTA (@WTA) July 31, 2019