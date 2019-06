Τσιτσιπάς για Νο1, Τσιτσιπάς για ATP Finals (vids)

Αγαπημένο παιδί της ATP είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας πολύ πριν γίνει Νο6 στον κόσμο ήταν πρωταγωνιστής σε παρουσιάσεις και νέα video της ATP και τώρα είναι βασικός πρωταγωνιστής.

Η ATP "ανέβασε" ένα video του Τσιτσιπά και ζητά την γνώμη του κόσμου εάν θα είναι Νο1 και άλλο ένα το οποίο έχει Τσιτσιπά μαζί με άλλους τενίστες και έχει σχέση με το ATP Finals 2019 στο Λονδίνο.

