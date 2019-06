Στις 2 Ιουλίου 1989 η Μαγιόρκα κερδίζει με 2-0 στο μπαράζ ανόδου την Εσπανιόλ ανατρέπει το εις βάρος της 1-0 του 1ου αγώνα και "ανεβαίνει" για 4η φορά στην ιστορία της στην La Liga.

Βασικός στην ομάδα εκείνη είναι ο "El Bestia" ο κατά κόσμον Μινγκέλ Άνχελ Ναδάλ.

Είναι ο διάσημος άσος της Μαγιόρκα ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπαρτσελόνα.

Μετά από τη νίκη παίρνει στην αγκαλιά τον 3χρόνο ανιψιό του την ώρα που μιλάει στην κάμερα.

Ο ανιψιός του είναι ο Ράφα Ναδάλ ο παίκτης με τα 12 Roland Garros και τα 18 Grand Slam!

Είναι η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση. Ο Ράφα βέβαια αν και μεγάλωσε και έμαθε τένις στη Βαρκελώνη είναι "ορκισμένος" φίλος της "μισητής" Ρεάλ Μαδρίτης.

Felt cute might win 12 @rolandgarros titles later idk...@RafaelNadal aged just three pic.twitter.com/STqPoaMddv

— Tennis TV (@TennisTV) June 15, 2019