Για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο Tour ο Ράφα Ναδάλ κερδίζει σετ από τον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-0!

Έγινε πριν από λίγη ώρα στον τελικό του Italian Open και ο Ισπανός πήρε το 1ο σετ σε 42' με 6-0 κάνοντας μπρέικ στο 1 γκέιμ.

Αυτό είναι το 54ο παιχνίδι τους στο Tour και έως σήμερα κανείς από τους δυο δεν είχε πάρει σετ με 6-0!

Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά...

For the first time in the history of Djokovic v Nadal, we have a BAGEL.

Nadal takes the opener, 6-0.#ibi19 pic.twitter.com/wPtQGTZFDs

— Tennis TV (@TennisTV) 19 Μαΐου 2019