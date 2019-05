Την ευκαιρία να παίξει για 2η συνεχόμενη εβδομάδα σε τελικό σε Masters έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος ηττήθηκε με 6-3, 6-4 από τον Ράφα Ναδάλ στον ημιτελικό του Italian Open.

O Έλληνας τενίστας δεν μπόρεσε να κερδίσει για 2η συνεχόμενη εβδομάδα τον Ισπανό σε ημιτελικό Masters και έτσι ο Ναδάλ θα είναι για 11η φορά στον τελικό της Ρώμης για να διεκδικήσει το 9ο τρόπαιο του στο τελευταίο τουρνουά πριν από το Ρολάν Γκαρός.

Ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε τρεις μαγικές εβδομάδες στις οποίες κέρδισε τίτλο στο Εστορίλ, έπαιξε σε τελικό στη Μαδρίτη και σε ημιτελικό στη Ρώμη και τώρα θα προετοιμαστεί για το 2ο Grand Slam της χρονιάς που είναι το Ρολάν Γκαρός και αρχίζει στο Παρίσι στις 26/5.

Το μεγάλο κέρδος του στη Ρώμη είναι ότι έπαιξε για 2η συνεχόμενη εβδομάδα με τον Ναδάλ και "μελέτησε" το παιχνίδι του ενώ φυσικά το τεράστιο κέρδος είναι η πρόκριση στα ημιτελικά η οποία του εξασφαλίζει την Δευτέρα (20/5) την 6η θέση στην παγκόμια κατάταξη που είναι και ρεκόρ καριέρας.

Η αλήθεια είναι πως ο 20χρόνος τενίστας δεν ήταν τόσο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι το όσο το προηγούμενο Σάββατο στη Μαδρίτη και αυτό φάνηκε από τις συνεχείς διαμαρτυρίες του στο 2ο σετ στον διαιτητή για αμφισβητούμενους πόντους.

Ο Τσιτσιπάς είχε 27 αβίαστα και 17 winners και ο Ναδάλ είχε 21 winners και 17 αβίαστα.

Ο Ναδάλ από την άλλη είχε περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι του και έβγαλε τρομερά χτυπήματα. Ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε όπως στην Μαδρίτη να φτάσει σε μπρέικ απέναντι στον Ναδάλ και το... πλήρωσε. Ο Ναδάλ από την άλλη έκανε από ένα μπρέικ σε κάθε σετ.

Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο 50ος του Ναδάλ σε Masters όπου μετράει 33 τίτλους.

Ένα μπρέικ ήταν αρκετό...

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ ξεκίνησε υπέροχα και έφτασε σε μπρέικ (2-0) ενώ στη συνέχεια προηγήθηκε με 3-0, αφού έσβησε δυο μπρέικ πόιντ, πριν μειώσει σε 3-1 ο Τσιτσιπάς.

Ο Ναδάλ κερδίζει και το 5ο γκέιμ (4-1) αλλά ο Τσιτσιπάς χωρίς να χάσει πόντο μειώνει σε 4-2. Ο Ισπανός κερδίζει τα δυο από τα τρία γκέιμ που ακολουθούν και σε 50' κερδίζει το σετ.

Πάλεψε αλλά ηττήθηκε

Στο 2ο σετ ο Ναδάλ κάνει το μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-1. Ο Ισπανός κερδίζει με άνεση το 4ο (3-1) αλλά ο Έλληνας "απαντά" με το 3-2.

Ο Ναδάλ με φανταστικά χτυπήματα φτάνει στο 4-2 αλλά ο Τσιτσιπάς δεν αφήνει το παιχνίδι και παίρνει το γκέιμ. Χωρίς να χάσει πόντο ο Ισπανός κερδίζει το επόμενο γκέιμ (5-3).

Ο Τσιτσιπάς μειώνει σε 5-4 και βάζει "φωτιά" στο παιχνίδι ψάχνοντας το μπρέικ. Τελικά ο Ναδάλ σε 1.42 κερδίζει το σετ και το παιχνίδι με 6-4.