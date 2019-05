Στους "8" του Italian Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης την Πέτρα Κβίτοβα. Η Σάκκαρη προηγήθηκε με 1-0, ισοφαρίστηκε αλλά στο 3ο σετ ενώ έφτασε στο 4-0 η Τσέχα εγκατέλειψε.

Αυτή είναι η 4η νίκη της Σάκκαρη κόντρα σε αθλήτρια του top-10 αφού είχε κερδίσει την Βοζνιάκι, την Μπέρτενς και την Πλίσκοβα.

Η Σάκκαρη στον προημιτελικό της Παρασκευής (Cosmote Sport) θα παίξει με την Κριστίνα Μλαντένοβιτς.

Στο 1ο σετ η Κβίτοβα προηγήθηκε με 3-0 κάνοντας μπρέικ αλλά η Μαρία με μπρέικ μείωσε σε 3-2.

Προηγήθηκε με 3-4 και μετά από σερί ισοπαλίες (4-4, 5-5) έφτασε στο 6-5 και τελικά στο 7-5.

Το 2ο σετ ήταν πάλι συγκλονιστικό. Η Κβίτοβα θα προηγηθεί με 2-3 και 4-5 αλλά η Σάκκαρη θα οδηγήσει το σετ στο 5-5. Εκεί όμως έχει το σετ έχει άλλη κατάληξη.

Η Τσέχα με 2 συνεχόμενα γκέιμ κάνει το 7-5 και ισοφαρίζει σε 1-1.

Στο 3ο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-0 αλλά η Κβίτοβα εγκατέλειψε τον αγώνα και έτσι η Ελληνίδα πήρε πιο... εύκολα το εισιτήριο.

Due to injury, Kvitova has retired.@mariasakkari advances to the @InteBNLdItalia quarterfinals with a 7-5, 5-7, 4-0 ret. win. pic.twitter.com/OCTNgdHteG

— WTA (@WTA) 16 Μαΐου 2019