Μετά από 2 ώρες και 10' και ένα επικό παιχνίδι ο Ντομινίκ Τιμ κέρδισε με ανατροπή 6-3, 6-7 (11), 4-6 τον Ρότζερ Φέντερερ και προκρίθηκε στον ημιτελικό του Madrid Open όπου θα παίξει με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Αυστριακός αν και έχασε το 1ο σετ κέρδισε το 2ο στο τάι μπρέικ . Ο Τιμ έσβησε δυο ματς πόιντ του Ελβετού και είναι αυτός στον ημιτελικό για 3η συνεχή χρονιά.

Ο Φέντερερ προηγήθηκε με 3-0 αλλά βρέθηκε πίσω με 4-6. Ο Ελβετός ισοφάρισε σε 6-6 και είχε δυο ευκαιρίες για να πάρει το ματς όταν προηγήθηκε με 8-7 και 10-9!

Τελικά ο Τιμ έφτασε στο 12-11 και ισοφάρισε (13-11) στα σετ. Στο 3ο σετ ήταν πιο ουσιαστικός και με 6-4 πήρε την πρόκριση.

Ο Τιμ που συνεχίζει για τον τίτλο έχοντας κερδίσει φέτος το Indian Wells και το Barcelona Open είχε 27 αβίαστα και 21 winners έναντι 27 και 33 του Φέντερερ.

Delight for @ThiemDomi in Madrid!

The Austrian d. Roger Federer 3-6 7-6(11) 6-4 to set up a semi-final clash with @DjokerNole!#MMOpen pic.twitter.com/9a1BjRLece

— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2019